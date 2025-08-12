Ex Ilva, firmata l'intesa sulla decarbonizzazione degli impianti

(Adnkronos) - Firmata l'intesa sulla decarbonizzazione degli impianti ex Ilva. L'accordo è stato siglato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy da tutte le amministrazioni nazionali e locali. È quanto si apprende da fonti del Mimit.

