Cagliari

Due giovani sono stati nuovamente arrestati

Nonostante si trovassero agli arresti domiciliari, due giovani sono stati sorpresi dai carabinieri in giro per Cagliari. Per loro è scattato un nuovo arresto.

Il più grande dei due, un uomo di 37 anni originario del capoluogo, era finito ai domiciliari la sera precedente ed era in attesa del giudizio direttissimo per la resistenza opposta ai militari, che lo avevano sorpreso mentre danneggiava l’auto della ex fidanzata.

Le conseguenze dell’evasione verranno ora decise dalla magistratura.

Caso simile a Villasor: i carabinieri hanno dato esecuzione a un ordine di custodia cautelare in carcere, che sostituisce gli arresti domiciliari a cui era sottoposto un uomo di 38 anni, anche lui di Cagliari.

Mercoledì, 17 aprile 2024