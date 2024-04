Villaurbana

Premiazione dei due concorsi a maggio, in occasione di “A passo d’anima”

La danza come espressione dell’anima il tema è il tema di due concorsi – pittura e fotografia – organizzati dall’associazione sportiva La Sylphide e dalla Consulta giovani di Villaurbana. Le opere migliori saranno premiate il 12 maggio, in occasione della giornata di promozione delle arti “A passo d’anima”.

Nella categoria pittura è ammessa una sola opera per partecipante, senza vincoli sull’utilizzo dei materiali. Le opere devono essere complete di gancio, per poter essere appese, e l’eventuale cornice dovrà essere monocromatica. Nella categoria fotografia sono ammesse due immagini per ogni concorrente, anche in questo caso con una cornice monocolore. In entrambi casi la dimensione minima è 20×20 centimetri.

Il premio è di 150 euro per i primi classificati di entrambe le categorie, con valutazione da parte di giuria tecnica e popolare.

Le opere non devono essere necessariamente inedite, ma comunque originali e di proprietà del partecipante. Sono comunque ammesse proprietà di terzi, purché l’artista ne possieda ancora i diritti. Sono escluse le opere realizzate con tecnica pittorica digitale o con intelligenza artificiale, riconducibili a creazioni di terzi. Non potranno inoltre essere