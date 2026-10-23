'Essenze Jazz', Eduardo De Crescenzo il 6 novembre a Cagliari - Notizie

Nuova anticipazione per la 47/a edizione del Festival Internazionale Jazz in Sardegna - European Jazz Expo, in programma dal 20 al 22 novembre al Teatro Massimo di Cagliari. Protagonista uno degli interpreti più raffinati e riconoscibili della musica italiana: Eduardo De Crescenzo, cantautore, compositore e musicista dalla straordinaria sensibilità, voce tra le più apprezzate della scena italiana per estensione, timbro e intensità emotiva.Sul palco del Teatro Massimo, De Crescenzo presenta "Essenze Jazz", un viaggio nella propria storia artistica che attraversa il repertorio e le esperienze musicali da cui è scaturita un'identità originale, in costante dialogo tra canzone d'autore e linguaggi jazzistici. Il grande pubblico lo consacra nel 1981, al Festival di Sanremo, con "Ancora": un successo travolgente che in poche ore lo proietta sotto i riflettori e gli vale il Premio della Critica come migliore interprete, assegnato da una prestigiosa giuria presieduta da Sergio Leone. Ma la sua storia musicale comincia molto prima. A soli tre anni suona la fisarmonica a orecchio; a cinque, piccolo virtuoso già avviato agli studi di musica classica, debutta al Teatro Argentina di Roma. Da quel precoce talento prende forma un percorso in cui canto, composizione e ricerca strumentale si fondono progressivamente in uno stile inconfondibile, capace di intrecciare la tradizione della canzone d'autore, la libertà dello scat e le suggestioni del Mediterraneo. Più che il titolo di un concerto, "Essenze Jazz" è la definizione con cui De Crescenzo riconosce oggi la natura più profonda della propria musica. Una biografia sonora che ripercorre il suo repertorio e, insieme, le esperienze che ne hanno plasmato la personalità artistica: le interpretazioni raffinate degli chansonniers italiani che, all'inizio del Novecento, guardavano alla tradizione francese; il ritmo incalzante dello scat, scoperto durante l'adolescenza nei locali americani del porto di Napoli; le...

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