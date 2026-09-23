Esposizione a cielo aperto del giapponese Yasuda nel porto di Cagliari - Notizie

Una mostra d'arte a cielo aperto dello scultore giapponese Kan Yasuda con sette opere a pochi metri dal mare. Sino al 25 novembre, sette creazioni monumentali in marmo bianco di Carrara e bronzo lungo la Calata di via Roma, la Calata Delogu e nell'area antistante la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna al Molo Dogana. L'iniziativa, presentata questa mattina al Molo Dogana alla presenza della responsabile marketing, Valeria Mangiarotti, è promossa dalla Fondazione di Sardegna nell'ambito del progetto ArtiJanus/ArtiJanas - dedicato all'incontro tra arte, design, artigianato e rigenerazione urbana - ed è realizzata in collaborazione con il Comune di Cagliari e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna."Il waterfront del porto storico di Cagliari è, oggi, un luogo in cui il rapporto tra il tessuto urbano e il mare trova una delle sue più efficaci espressioni -dice Domenico Bagalà, presidente dell'Adsp - Un'area di interazione porto-città dove operatività portuale, spazi pubblici, vita urbana convivono e si valorizzano reciprocamente. Dal molo Sabaudo, che intendiamo dedicare ad aree verdi e grandi eventi; proseguendo per la passeggiata di via Roma, dove, alle opere d'arte di Pinuccio Sciola già presenti, potranno aggiungersene altre, come, appunto quella del famoso scultore giapponese. E poi la passeggiata dell'Ammiragliato e Su Siccu, come area di socialità, sport e svago. Fino al Teatro del Mare, nel parco del Nervi, dove la cultura raggiunge una delle massime espressioni nell'opera lirica".D'accordo il sindaco Massimo Zedda: "Le regate preliminari della Coppa America hanno dimostrato il potenziale di un lungomare che si estende dal porto a Giorgino, da Su Siccu a Sant'Elia- dice dai social/ mai come oggi protagonista di una rigenerazione urbana che interesserà economia locale e turismo, favorendo nuove imprese e sbocchi professionali, diventando attrattore di...

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