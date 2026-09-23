Anche il sardo Telemaco Murgia al mondiale di Adventure racing in Corsica - Notizie

Cinquecento chilometri da attraversare senza sosta, circa 20.000 metri di dislivello, cinque-otto giorni e notti di gara, navigazione senza GPS e quattro compagni che dovranno restare insieme dall'inizio alla fine. L'1 ottobre Telemaco Murgia, unico sardo in gara, sarà a Corte, in Corsica, sulla linea di partenza dell'Adventure Racing World Championship 2026 - Corsica is Magic, il campionato del mondo di Adventure Racing. Murgia farà parte del Team Italia insieme a Marco Ponteri, Marta Poretti e Matej Arnus. Un mondiale che porterà in Corsica 98 squadre miste di quattro atleti provenienti da 32 nazioni, trasformando per oltre una settimana l'isola nel centro internazionale dell'Adventure Racing.Il percorso sarà articolato in 12 sezioni e combinerà trekking, mountain bike, packraft, kayak da mare, canyoning, prove su corda e orientamento. Le squadre dovranno gestire autonomamente carte, percorso, alimentazione, sonno, attrezzatura, eventuali problemi meccanici e tutte le decisioni strategiche necessarie durante la gara. "L'Adventure Racing - spiega Murgia - è probabilmente una delle discipline in cui diventa più evidente che essere fisicamente forti non basta.Bisogna sapersi orientare, prendere decisioni quando si è stanchi, adattarsi, risolvere problemi e soprattutto lavorare come squadra. Correre un mondiale in Corsica per me ha anche un significato particolare. È una terra vicina alla Sardegna e allo stesso tempo profondamente diversa, ma con la stessa capacità di mettere insieme mare, montagna, natura selvaggia e identità." Dopo un passato anche da istruttore militare di paracadutismo e l'esperienza maturata in diverse discipline sportive, oggi lavora come guida, formatore e progettista di esperienze, occupandosi attraverso Mediterranea Adventure e le attività del gruppo l dello sviluppo di prodotti legati al turismo outdoor ed esperienziale. I primi team sono attesi sulla spiaggia di L'×le-Rousse dal 6 ottobre, mentre gli arrivi continueranno fino al 9....

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