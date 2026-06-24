Ussana, EroCaddeo in Concerto il 16 Agosto: La Star di X Factor 2025 Porta il Suo Pop in Piazza Aldo Moro

Ussana, EroCaddeo in Concerto il 16 Agosto: La Nuova Voce del Pop Italiano Sotto le Stelle

USSANA – La colonna sonora dell'estate sarda fa tappa a Ussana. Domenica 16 agosto, a partire dalle 22:00 in piazza Aldo Moro, si accenderà con la musica e le emozioni di EroCaddeo. Il cantautore sardo, rivelazione di X Factor 2025 (nella squadra di Achille Lauro), torna "a casa" per una notte indimenticabile sotto le stelle, dopo una serie di incredibili sold out nei club di tutta Italia con il suo tour.

Il Ritorno a Casa

Per EroCaddeo, il concerto di Ussana rappresenta un ritorno alle radici, un'occasione per condividere con il pubblico sardo l'entusiasmo della sua carriera in ascesa. Dopo l'esperienza a X Factor e il tour nei club, il cantautore porta la sua musica in una piazza a cielo aperto, a ingresso libero.

Cosa Ascolteremo

Il pubblico potrà cantare a squarciagola le canzoni del suo album "scrivimi quando arrivi (punto)" , con tracce intime e travolgenti. Tra i brani più attesi, "luglio" , il cui verso «per me sarai come Cagliari dopo le 7» è già diventato un piccolo inno per i fan.

Un'occasione da Non Perdere

L'ingresso all'evento è libero e gratuito. Una serata da non perdere per chi ama il pop italiano di nuova generazione e vuole vivere dal vivo l'energia di uno degli artisti sardi più promettenti del momento. "Non fatevelo raccontare, venite a vivere l'energia della nuova voce del pop italiano", è l'invito degli organizzatori.