Le energie rinnovabili in Sardegna, stato dell'arte

Sardegna, isola ricca di bellezze circondata da un mare da sogno, meta turistica d’estate e d’inverno, che segna un altro punto a suo favore anche nel campo delle energie rinnovabili.

L’isola sarda, infatti, ha tutte le carte in tavola per diventare un vero e proprio modello green per la transizione energetica per il resto dello stivale. Si tratta di un obiettivo ambizioso, certo, ma i risultati si possono già misurare e la partecipazione del Gruppo Enel al progetto, alimentando l’intera Isola del Mediterraneo con le risorse rinnovabili disponibili sul territorio, renderà tutto questo realtà.

Ma non si punta solamente a fare una scelta ecologica consapevole per migliorare la salute del pianeta, ma anche a migliorare il settore del turismo, vitale per l’isola.

Infatti, con questo processo di elettrificazione si arriverà anche a promuovere un turismo sostenibile grazie alla diffusione di veicoli ecologici via terra e via mare.

L’obiettivo, quindi, è quello di dismettere i mezzi di trasporto alimentati da combustibili fossili. Ma in che modo la Sardegna sta diventando sempre più green e quali sono le energie rinnovabili disponibili sul territorio?

La Sardegna punta sulla sostenibilità: ecco come

La trasformazione dell’isola sarda dal punto di vista delle energie rinnovabili sta puntando anche allo lo sviluppo di nuove tecnologie, promuovendo la decarbonizzazione.

L’obiettivo è uno e molto semplice: un utilizzo più attento dell’energia.

In termini di sostenibilità si punta all’utilizzo sia del carbone sia del gas naturale, partendo dalla promozione di soluzioni alternative e green. E ciò è reso possibile da un utilizzo più attento delle risorse che il territorio offre. Infatti, in pochi anni auto e navi potrebbero arrivare a sfruttare l’energia elettrica per i trasporti, in modo tale da liberare la Sardegna dal petrolio e dai motori diesel.

Il cambiamento strutturale del comparto energetico sardo è sostenuto anche grazie al progetto Sardegna rinnovabile. Parliamo di un progetto che vanta il supporto di enti che si occupano della salvaguardia del pianeta, come WWF, Greenpeace, Legambiente e Kyoto Club. Sono proprio loro, infatti, le componenti che stanno spingendo verso la promozione della transizione green e lo sviluppo di politiche adeguate.

Naturalmente tutto ciò è anche reso possibile dall’attenzione degli abitanti alla questione ambientale. Aumenta la consapevolezza anche dei cittadini che vogliono fare qualcosa per la salute del pianeta e della propria isola. Da recenti indagini, infatti, appare che il 94% dei sardi ritiene vantaggioso il passaggio dal carbone alle rinnovabili, per salvaguardare l’ambiente e ridurre gli effetti del cambiamento climatico.

I prossimi cambiamenti verso una realtà più green

Le offerte sulla luce da fonti di energia rinnovabili sono sempre di più. La Sardegna ha la fortuna di poter usufruire di una grande varietà di fonti rinnovabili, come l’energia eolica, l’energia solare termica e fotovoltaica, geotermica e aerotermica, idrotermica e oceanica, ma anche di biomassa e biogas.

Non mancano, poi, le fonti rinnovabili di gas di discarica e di gas residuati dai processi di depurazione.

Il Gruppo Enel avrà un ruolo fondamentale in questa transizione ecologica dell’isola, portando alla creazione di impianti all’avanguardia e di infrastrutture innovative che renderanno la Sardegna un vero modello green da seguire dal resto delle regioni d’Italia.

In più, questo processo porterà ad un altro importante vantaggio per la popolazione sarda. Infatti, dal punto di vista economico, questo progetto porterà alla creazione di posti di lavoro, e investimenti che superano anche i 15 miliardi di euro.

Già adesso la Sardegna sta facendo la differenza, tanto che oggi oltre un terzo della domanda elettrica dell’isola è coperta da fonti rinnovabili.

Con i nuovi progetti in vista per il prossimo futuro, si potrà arrivare ad un adeguamento della rete elettrica, compresa la realizzazione di un nuovo cavo sottomarino, oltre alla realizzazione di sistemi di accumulo idroelettrici ed elettrochimici, dall’aumento delle fonti, e alla produzione di idrogeno sostenibile prodotto da fonti rinnovabili.