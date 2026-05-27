Un sistema penitenziario "al limite", dove il sovraffollamento non è più un'emergenza circoscritta ma un fenomeno diffuso, accompagnato da un quadro sanitario definito "allarmante": è questa la fotografia scattata dalla Garante regionale delle persone private della libertà personale, Irene Testa, nella relazione annuale presentata oggi in Consiglio regionale.
Nel corso del 2025, il numero di istituti con un
tasso di occupazione superiore al 100% è triplicato. Se
Cagliari-Uta (130%) e Sassari-Bancali (125%) restano i nodi più
critici, la pressione è salita vertiginosamente anche a Lanusei
(118%), Tempio Pausania (104%) e Alghero (104%), dove le presenze
sono quasi raddoppiate. Persino le colonie penali sono ormai
sature: Isili è passata dal 59% al 99% di occupazione, mentre Is
Arenas e Mamone hanno raggiunto il 79%.
Il "dato più grave" sottolineato da Testa
riguarda la salute dei reclusi. Nel carcere di Uta, su 729
detenuti, ben il 92% è sottoposto a terapie continuative. La
sofferenza psichica è pervasiva: il 48,56% dei reclusi assume
regolarmente farmaci psichiatrici e il 34,29% soffre di patologie
mentali conclamate, mentre l'8,64% della popolazione carceraria è
in terapia metadonica.
Critica anche la situazione delle camere di
sicurezza delle forze di polizia, dove nel 2025 sono transitate 269
persone, principalmente a Cagliari e Sassari. La rete strutturale
appare fatiscente: solo il 14,77% delle 352 camere censite
nell'Isola risulta agibile (appena 52 locali in tutta la regione).
L'Arma dei carabinieri soffre i disagi maggiori, con zero celle
utilizzabili a Oristano e solo 14 su 115 a Cagliari. La Polizia di
Stato garantisce l'agibilità nei centri principali, ma la Questura
di Oristano è ferma per lavori di ripristino. Nessun transito è
stato registrato dalla Guardia di Finanza, che a Nuoro non dispone
nemmeno di celle esistenti.
Sul fronte dei...