Emergenza Blue Tongue, la Cia Sardegna chiede interventi urgenti

Intervenire immediatamente per fronteggiare l’emergenza e bloccare la diffusione del virus Blue Tongue, attuare le misure di prevenzione per mettere al sicuro gli allevamenti non colpiti, stanziare le risorse economiche necessarie a risarcire in tempi brevissimi gli allevatori danneggiati. Sono le richieste che Cia Agricoltori Italiani Sardegna rivolge alla Regione e alle istituzioni preposte per rispondere all’ennesima emergenza Blue tongue che investe l’isola. “Sulla base delle segnalazioni ricevute dagli allevatori, ulteriormente confermate dai drammatici dati in merito alla diffusione negli allevamenti sardi della Blue Tongue, che, così come comunicato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, coinvolge attualmente oltre 10mila capi in 360 aziende, chiediamo alla Regione e a tutte le istituzioni di attuare con la massima urgenza le misure necessarie ad affrontare una situazione che sta danneggiando in maniera sempre più grave gli allevatori sardi – dichiara il direttore regionale di Cia Sardegna, Alessandro Vacca -. È intollerabile, stante l’esperienza e le conoscenze acquisite, che ci si ritrovi per l’ennesima volta a rincorrere soluzioni dell’ultima ora su questioni che andrebbero affrontate in anticipo e

