Atti vandalici nel centro di Oristano, denunciato il presunto autore

Nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 agosto, il centro cittadino di Oristano è stato teatro di una serie di atti vandalici. Un uomo, armato di coltello, ha squarciato gli pneumatici di numerose autovetture in sosta nelle vie principali della città, tra cui via Vittorio Emanuele III, via Eleonora e via Carducci. La polizia di Stato, allertata dalle numerose chiamate giunte al centralino, è intervenuta tempestivamente per porre fine al raid vandalico. Gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno acquisito le testimonianze di alcuni cittadini che avevano notato un uomo, armato di coltello, aggirarsi tra le auto parcheggiate, danneggiando gli pneumatici di diverse vetture. Grazie alla collaborazione dei residenti e al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, il sospetto è stato individuato e colto in flagranza di reato. Gli agenti sono riusciti a rintracciarlo mentre, dal balcone della propria abitazione, continuava a danneggiare altri veicoli lanciando oggetti di varia natura sulla strada sottostante. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di

