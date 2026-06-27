Elmas, Sorpreso "in diretta" mentre Entrava con le Chiavi della Colf: 38enne Arrestato dai Carabinieri

Elmas, Entra in Casa con le Chiavi della Colf Ma la Domotica lo Becca: Arrestato 38enne

ELMAS – Un'improvvisa notifica sullo smartphone ha trasformato una normale serata in un incubo, prontamente sventato grazie alla tecnologia e alla prontezza dei Carabinieri. La vittima, fuori casa, ha ricevuto un segnale dal suo sistema di domotica, che segnalava movimenti sospetti. Collegandosi alle telecamere, ha assistito in tempo reale all'intrusione di un uomo nel suo appartamento, chiamando immediatamente il 112.

L'Arresto in Tempo Reale

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari, allertati, sono arrivati sul posto in pochissimi minuti. Hanno intercettato e bloccato il sospettato, un 38enne disoccupato già noto alle forze dell'ordine, ancora nei pressi dello stabile. Addosso, gli hanno trovato un passamontagna e un mazzo di chiavi che apriva perfettamente la porta dell'abitazione violata.

La Pianificazione dell'Intrusione

Le indagini hanno rivelato che le chiavi appartenevano legittimamente alla colf che curava l'immobile. Il 38enne, approfittando della conoscenza con la donna, era riuscito a impossessarsene a sua insaputa, pianificando l'incursione notturna per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti.

L'Arresto e le Misure

L'uomo è stato arrestato per violazione di domicilio e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

L'episodio evidenzia l'efficacia dei moderni sistemi di sicurezza integrata e l'importanza di un contatto tempestivo tra cittadini e forze dell'ordine per sventare i reati predatori.