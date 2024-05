Oristano

La segretaria dem in città per un comizio a pochi giorni dalle elezioni europee

“Gli agricoltori vendono il pomodoro a 75 centesimi al chilo, a un prezzo più basso del costo di produzione. Così le imprese non sono sostenibili. Serve ragionare su un giusto prezzo lungo tutta la filiera”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, questo pomeriggio a Oristano per partecipare a un’iniziativa elettorale in vista delle europee, in programma sabato 8 e domenica 9 giugno.

Schlein, capolista nelle circoscrizioni Isole e Centro, ha tenuto un comizio ai giardini di viale Repubblica. Tanti i temi trattati, dalla raccolta firme per una legge sul salario minimo alla necessità di maggiori investimenti sulla sanità pubblica, con un piano straordinario di assunzioni. Ma anche lo sviluppo regolamentato delle energie rinnovabili, per contrastare la speculazioni, un tema particolarmente caro proprio in Sardegna.

La segretaria nazionale del Partito Democratico è stata accolta in città dal coordinatore della segreteria provinciale Efisio Sanna e dal consigliere regionale Antonio Solinas. Con Schlein c’erano anche il segretario regionale dem Piero Comandini e il senatore Marco Meloni, oltre a due candidati per la circoscrizione Isole alle prossime europee, la psicologa Angela Maria