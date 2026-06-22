(di Marzia Piga) Prima volta per il Comune di Tempio Pausania, capoluogo di Provincia della Gallura - Nord Est Sardegna insieme a Olbia, alle prese con un turno di ballottaggio alle elezioni comunali e prima volta per una donna alla guida dell'amministrazione civica. Dopo uno scrutinio veloce, la storica cittadina del Nord Sardegna ha scelto di cambiare passo, eleggendo l'outsider Gianna Masu alla carica di prima cittadina, al posto dell'uscente, amministratore di lungo corso, Giovanni Antonio Giuseppe Addis, noto Giannetto, avversario al secondo turno che si è tenuto ieri e oggi.
Gianna Masu, con la lista civica "Con Tempio
Fronte Comune", ha superato di gran lunga il predecessore con la
sua lista "Tempio Tradizione e Futuro", arrivando al 57,5% con
4.073 voti, più del doppio rispetto al primo turno (1.925). Addis
si è fermato al 42,5% con 3.013 preferenze, circa 500 in più
rispetto al primo turno, quando in corsa c'erano cinque candidati.
Ieri, domenica 21 giugno, le urne sono rimaste aperte dalle 7 alle
23 e l'affluenza è stata del 44,08%. Oggi alle 15 il dato è salito
al 61,81% (al primo turno, con cinque candidati, il dato era stato
del 68%). Masu, dirigente comunale a Olbia, con esperienze in
ambito amministrativo e in progetti legati allo sviluppo
territoriale e al turismo, ma nessuna in politica, dopo lo spoglio
ha voluto raggiungere il Comune e incontrare i suoi sostenitori: "È
una giornata calda e bellissima. Viviamo con intensità questo
momento magico, è una magia", ha esordito. "Il nostro è stato un
percorso faticoso - ha aggiunto -. Ci siamo portati un bagaglio
pesante. Ho sentito però una freschezza e una nuova energia quando
ho sentito concretamente i giovani di Tempio, i giovani di
Bassacutena, di San Pasquale, di Nuchis con me. Quella...