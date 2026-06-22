Elezioni Sardegna, a Tempio Pausania si cambia con l'outsider Gianna Masu - Notizie

(di Marzia Piga) Prima volta per il Comune di Tempio Pausania, capoluogo di Provincia della Gallura - Nord Est Sardegna insieme a Olbia, alle prese con un turno di ballottaggio alle elezioni comunali e prima volta per una donna alla guida dell'amministrazione civica. Dopo uno scrutinio veloce, la storica cittadina del Nord Sardegna ha scelto di cambiare passo, eleggendo l'outsider Gianna Masu alla carica di prima cittadina, al posto dell'uscente, amministratore di lungo corso, Giovanni Antonio Giuseppe Addis, noto Giannetto, avversario al secondo turno che si è tenuto ieri e oggi.Gianna Masu, con la lista civica "Con Tempio Fronte Comune", ha superato di gran lunga il predecessore con la sua lista "Tempio Tradizione e Futuro", arrivando al 57,5% con 4.073 voti, più del doppio rispetto al primo turno (1.925). Addis si è fermato al 42,5% con 3.013 preferenze, circa 500 in più rispetto al primo turno, quando in corsa c'erano cinque candidati. Ieri, domenica 21 giugno, le urne sono rimaste aperte dalle 7 alle 23 e l'affluenza è stata del 44,08%. Oggi alle 15 il dato è salito al 61,81% (al primo turno, con cinque candidati, il dato era stato del 68%). Masu, dirigente comunale a Olbia, con esperienze in ambito amministrativo e in progetti legati allo sviluppo territoriale e al turismo, ma nessuna in politica, dopo lo spoglio ha voluto raggiungere il Comune e incontrare i suoi sostenitori: "È una giornata calda e bellissima. Viviamo con intensità questo momento magico, è una magia", ha esordito. "Il nostro è stato un percorso faticoso - ha aggiunto -. Ci siamo portati un bagaglio pesante. Ho sentito però una freschezza e una nuova energia quando ho sentito concretamente i giovani di Tempio, i giovani di Bassacutena, di San Pasquale, di Nuchis con me. Quella...

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