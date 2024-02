Oristano

Tappa in città per i leader del Partito Democratico (che sarà anche a Ghilarza) e del Movimento 5 Stelle

Prima Elly Schlein, poi Giuseppe Conte. I primi grandi nomi della politica italiana faranno tappa anche a Oristano per lanciare la candidatura di Alessandra Todde alla presidenza della Regione.

La segretaria del Partito Democratico arriverà in città sabato prossimo, 10 febbraio. Incontrerà gli elettori alle ore 10.30, nella sala conferenze dell’hotel Mistral 2. Nel pomeriggio sarà a Ghilarza per una visita a Casa Gramsci, dove l’accoglierà la presidente della Fondazione Caterina Pes.

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, invece, sarà a Oristano venerdì 16 febbraio.

Alessandra Todde guida il campo largo, coalizione che vede in prima linea oltre a M5S e Pd anche Progressisti, Orizzonte Comune, Alleanza Verdi Sinistra, Sinistra Futura, Uniti per Alessandra Todde presidente, Psi-Sardi in Europa, Fortza Paris e Demos. In Sardegna si voterà domenica 25 febbraio.

Todde dovrà sfidare il centrodestra di Paolo Truzzu, la Coalizione sarda di Renato Soru e la candidata della lista Sardigna R-esiste Lucia Chessa.

