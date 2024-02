Politica Prevista la presentazione del programma elettorale

Oristano

In agenda un incontro sul programma di Alleanza Verdi-Sinistra

Tappa del leader nazionale del partito Europa Verde Angelo Bonelli a Oristano nel corso del tour finale a sostegno della lista Alleanza Verdi – Sinistra in vista delle Elezioni regionali del prossimo 25 febbraio.

Deputato e co-portavoce del partito, Bonelli sarà al teatro San Martino mercoledì 21 febbraio, alle 18 . Per l’occasione incontrerà i cittadini della circoscrizione oristanese per discuter il programma di Alleanza Verdi- Sinistra, che sostiene la candidata del campo largo Alessandra Todde.

Il leader di Europa Verde arriverà sull’Isola il 20 febbraio: in programma alle 18 un incontro pubblico a Sassari nella sala Piazza Italia dell’hotel Il Vialetto, con la presenza del consigliere uscente e candidato Antonio Piu.

Il giorno dopo prevista alle 9 una passeggiata per il centro storico sassarese e alle 11,30 la presentazione della lista di Alleanza Verdi – Sinistra all’Ex-Me di Nuoro. Il deputato si sposterà dunque a Oristano per l’incontro in teatro.

