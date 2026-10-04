(Adnkronos) - Seggi chiusi alle 22 ore italiana del 4 ottobre in Brasile, dove si attende il risultato del primo turno delle elezioni presidenziali che ha visto contrapposti il presidente di sinistra Lula e il suo rivale conservatore Flavio Bolsonaro. Bolsonaro è in vantaggio quando è stato scrutinato il 47% delle schede. In particolare, il 45enne è al 50,20%, mentre Lula è al 41,63%.

Quasi ottantunenne, Luiz Inácio Lula da Silva – che punta a un quarto e ultimo mandato non consecutivo – durante la campagna elettorale ha invitato il presidente americano Donald Trump a non "interferire" nelle elezioni brasiliane. Il senatore Bolsonaro è stato designato candidato da suo padre, l'ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro, dopo che quest'ultimo è stato condannato a 27 anni di carcere per un tentativo di colpo di Stato contro Lula nel 2022.

I due favoriti sperano in una vittoria già al primo turno, ma i sondaggi degli ultimi giorni li davano ancora piuttosto lontani dalla soglia del 50%. Un sondaggio dell'istituto Datafolha attribuiva al leader del Partito dei Lavoratori (PT) il 45% delle intenzioni di voto al primo turno, contro il 42% del senatore Bolsonaro. Grazie al sistema di voto elettronico, i risultati sono attesi in tempi relativamente rapidi. Un eventuale ballottaggio si terrebbe il 25 ottobre.