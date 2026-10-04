(Adnkronos) - Ballottaggio nelle elezioni presidenziali in Brasile con la sfida tra il presidente di sinistra Lula e il suo rivale conservatore Flavio Bolsonaro. Il primo turno non sarà decisivo. Bolsonaro è in vantaggio quando è stato scrutinato l'89,75% delle schede. In particolare, il 45enne è al 48,09%, mentre Lula è al 43,92%. Come delineato dai sondaggi, nessuno dei due candidati principali supera il 50% al primo round.

Quasi ottantunenne, Luiz Inácio Lula da Silva – che punta a un quarto e ultimo mandato non consecutivo – durante la campagna elettorale ha invitato il presidente americano Donald Trump a non "interferire" nelle elezioni brasiliane. Il senatore Bolsonaro è stato designato candidato da suo padre, l'ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro, dopo che quest'ultimo è stato condannato a 27 anni di carcere per un tentativo di colpo di Stato contro Lula nel 2022.