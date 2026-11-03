(Adnkronos) - Chiudono i seggi delle elezioni di midterm 2026 negli Stati Uniti, arrivano i risultati del voto di martedì 3 novembre, un referendum sul presidente Donald Trump. I primi dati evidenziano successi dei democratici.

I risultati sono arrivati dopo la chiusura dei primi seggi in alcuni distretti di Indiana e Kentucky. A seguire, via via, duelli terminati negli altri Stati.

Oltre 230 milioni gli elettori chiamati alle urne per rinnovare tutti i 435 seggi della Camera dei Rappresentanti e 35 dei 100 seggi del Senato. Si vota anche per i governatori di 36 Stati. I repubblicani controllano attualmente entrambi i rami del Congresso, ma i democratici puntano a riconquistare la maggioranza sia alla Camera che al Senato.

Notizie positive per i democratici secondo i primi dati. I dem 'espugnano' il North Carolina. Roy Cooper si è imposto nella sfida con Michael Whatley, i repubblicani perdono lo Stato. Il democratico Chris Pappas ha vinto le elezioni per il Senato in New Hampshire, assicurando al suo partito un seggio in uno Stato considerato alla vigilia in bilico e strategico per entrambi gli schieramenti.

Secondo le proiezioni del Decision Desk della Cnn, in Illinois il governatore uscente JB Pritzker ha vinto la rielezione per un terzo mandato, diventando il primo democratico nella storia dello Stato a ottenere questo risultato. Nello stesso Stato, la vice governatrice Juliana Stratton ha conquistato il seggio al Senato lasciato libero dal democratico Dick Durbin, battendo il repubblicano Don Tracy.

Riconferma anche per il governatore del Maryland Wes Moore, che si assicura un secondo mandato, e per il democratico Josh Shapiro in Pennsylvania, dove ha sconfitto la repubblicana Stacy Garrity. In Massachusetts, la governatrice Maura Healey è stata rieletta per un secondo mandato, mentre il senatore democratico Ed Markey ha conquistato un terzo mandato, battendo il repubblicano John Deaton. In Delaware, il senatore democratico Chris Coons ha ottenuto la rielezione per un quarto mandato, superando il repubblicano Michael Katz.

Il quadro inizia a delinearsi con la chiusura dei primi seggi in alcune zone dell'Indiana e del Kentucky. Quindi, exit poll e risultati.