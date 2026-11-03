(Adnkronos) - I democratici conquistano la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti e al Senato ottenendo il controllo completo del Congresso con il trionfo alle elezioni di midterm 2026. Un'onda blu travolge Donald Trump e il partito repubblicano nel voto del 3 novembre. "Non ero sulla scheda, se ci fossi stato avremmo ottenuto una vittoria schiacciante", il commento che il presidente affida a Truth Social. Al New York Times, il numero 1 della Casa Bianca si dice "assolutamente intenzionato ad accettare i risultati" e pronto a collaborare con i democratici: "Vedremo di lavorare insieme, troveremo un modo probabilmente".

La conquista della Camera consentirà al partito democratico di avviare un'ampia attività di controllo e indagine sull'amministrazione Trump. Il risultato apre inoltre la strada a Hakeem Jeffries per diventare il primo speaker afroamericano della storia degli Stati Uniti: la sua elezione dovrà essere votata dall'aula all'insediamento del nuovo Congresso. I democratici, secondo le proiezioni, controlleranno la Camera dei Rappresentanti (435 seggi totali) con un ampio margine.

Si profila la maggioranza dem anche al Senato. Il partito democratico ha espugnato il Texas con James Talarico, ha conquistato il Kansas con Adam Hamilton, ha fatto breccia in North Carolina con Roy Cooper e ha strappato il South Carolina ai repubblicani dopo 28 anni grazie a ﻿Annie Andrews. Sconfitta Darline Graham, nominata dal governatore per completare il mandato del fratello Lindsey, scomparso a luglio: Graham aveva ottenuto la candidatura repubblicana con il sostegno di Trump, ma la sua campagna aveva incontrato difficoltà nel ricompattare il partito.

Chris Pappas ha aggiunto un tassello fondamentale vincendo le elezioni per il Senato in New Hampshire, assicurando al suo partito un seggio in uno Stato considerato alla vigilia in bilico e strategico per entrambi gli schieramenti.

In Illinois il governatore uscente JB Pritzker ha vinto la rielezione per un terzo mandato, diventando il primo democratico nella storia dello Stato a ottenere questo risultato. Nello stesso Stato, la vice governatrice Juliana Stratton ha conquistato il seggio al Senato lasciato libero dal democratico Dick Durbin, battendo il repubblicano Don Tracy.

Riconferma anche per il governatore del Maryland Wes Moore, che si assicura un secondo mandato, e per il democratico Josh Shapiro in Pennsylvania, dove ha sconfitto la repubblicana Stacy Garrity. In Massachusetts, la governatrice Maura Healey è stata rieletta per un secondo mandato, mentre il senatore democratico Ed Markey ha conquistato un terzo mandato, battendo il repubblicano John Deaton. In Delaware, il senatore democratico Chris Coons ha ottenuto la rielezione per un quarto mandato, superando il repubblicano Michael Katz.

I risultati definitivi arriveranno nel corso del 4 novembre.