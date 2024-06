Elezioni, il consigliere Cera chiede più compensi per gli scrutatori

Emanuele Cera, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha sollecitato la presidente della Regione Alessandra Todde e l’assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica Francesco Spanedda, affinché venga garantito un compenso adeguato per presidenti di seggio e scrutatori. Ha chiesto di avviare ogni necessario procedimento amministrativo e di avviare un’interlocuzione con il Governo per raggiungere questo obiettivo. “Chiedo se il presidente e l’assessore siano o meno a conoscenza della situazione venutasi progressivamente a creare nel comuni sardi rispetto alla sempre più marcata carenza di presidenti e scrutatori disponibili ad accetta- re la nomina a componente di seggio elettorale – afferma l’esponente della minoranza -. Inoltre vorrei sapere quali azioni si intendano intraprendere al fine di promuovere, in tempi brevissimi, ogni opportuna interlocuzione col Governo e ogni necessario procedimento amministrativo. Ciò allo scopo di garantire un compenso adeguato alle responsabilità ed agli adempimenti, che la legge assegna ai presidenti di seggio ed agli scrutatori, nelle varie tornate elettorali”. L’8 e il 9 giugno si sono svolte le votazioni per l’elezione diretta

