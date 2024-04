Oristano

Lunga riunione delle delegazioni

Il centrodestra sardo chiude l’accordo per le elezioni comunali di Sassari e Alghero, ma non per quelle di Cagliari, dopo una discussione conclusasi dopo le 21 e durata oltre cinque ore, che ha visto impegnate le delegazioni dei diversi partiti, riunite a Oristano.

Il rettore dell’Università di Sassari Gavino Mariotti sarà il candidato del centrodestra alle elezioni comunali di Sassari della prossima primavera.

Ad Alghero, invece, scenderà in campo l’ex sindaco ed ex consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde. Domani nuovo vertice per affrontare ancora il nodo di Cagliari.

Al tavolo saranno ancora le delegazioni di Fratelli d’Italia, Lega Salvini, Forza Italia, Riformatori Sardi, Partito Sardo d’Azione, Sardegna al Centro 20Venti, Udc, Alleanza Sardegna – Pli, Nuova Democrazia Cristiana con Rotondi.

-segue-