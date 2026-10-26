Eletto il nuovo Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, che rappresenterà la categoria nel triennio 2026-2029. Alle consultazioni, svoltesi a Roma sabato 24 ottobre, hanno partecipato 438 delegati provenienti da tutta Italia, in rappresentanza dei 106 Consigli provinciali dell’ordine. Una partecipazione straordinaria che riprova l’unità e la condivisione che caratterizzano la categoria. Primo degli eletti è risultato il presidente uscente, Rosario De Luca, che ha ricevuto il 96% delle preferenze. Sono nove i consiglieri confermati e sei i nuovi eletti che compongono il nuovo Consiglio nazionale, nel segno della continuità dell’esperienza istituzionale e dell’apporto di nuove competenze. La seduta di insediamento si svolgerà a Roma il prossimo 4 novembre. Nel corso della riunione sarà nominato l’Ufficio di presidenza, composto da presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere.

Il nuovo Consiglio nazionale dell’ordine è composto da Alessandro Bensi (Prato), Carla Capriotti (Ascoli Piceno), Nicola De Laurentis (Chieti), Rosario De Luca (Reggio Calabria), Matteo Dell’Era (Lecco), Rosa Di Cairano (Campobasso), Gianluca Donati (Roma), Massimo Guidetti (Rovigo), Angela Losito (Barletta-Andria-Trani), Giovanni Marcantonio (Torino), Luca Paone (Milano), Antonella Ricci (Bologna), Stefano Sassara (Udine), Vincenzo Testa (Benevento) e Manuela Zaccaria (Genova). Confermati nel Collegio dei revisori dei conti Giuseppe Buscema (Catanzaro), Rosario Cassarino (Ragusa) e Rosanna Grieco (Potenza).