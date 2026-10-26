(Adnkronos) - L’onorevole Simonetta Matone ha lasciato la Lega ed ha aderito al gruppo della Camera di Forza Italia. "Io rimango saldamente nel centrodestra - spiega - ma sono contraria a derive sovraniste e a prese di posizione estreme e irrealizzabili. Forza Italia rappresenta un centrodestra illuminato, solido punto di riferimento dei moderati, erede da sempre del garantismo portato avanti con coraggio da Silvio Berlusconi, e saldamente ancorato a una visione equilibrata anche in politica estera".