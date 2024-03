Cabras

L’allestimento nella Sala Paesaggio, in attesa dell’ala del museo civico di Cabras

Dopo due giorni di chiusura, riapre domani il museo civico “Giovanni Marongiu” di Cabras, con la nuova esposizione temporanea dei Giganti di Mont’e Prama, nella Sala Paesaggio, quella inaugurata a luglio 2021.

Il trasloco delle statue si è reso necessario per consentire l’avvio dei lavori nei vecchi ambienti, che prevedono il rifacimento degli impianti e dell’allestimento.

La novità era stata annunciata lo scorso gennaio dal presidente della Fondazione Mont’e Prama Anthony Muroni, che in quell’occasione aveva anche auspicato, entro la fine del 2024, un nuovo trasferimento dei Giganti di Mont’e Prama, nella nuova ala del museo di Cabras, in via di ultimazione.

La gioia per la nuova esposizione temporanea delle statue si scontra però con il dolore per la morte, nei giorni scorsi, di Carla Matta , guida turistica della cooperativa Penisola del Sinis.

“Per noi questi sono giorni di grande dolore”, ha scritto il presidente della Fondazione Anthony Muroni. “Non possiamo dunque festeggiare come vorremmo l’avvio della nuova esposizione temporanea della statuaria di Mont’e Prama, che da domani sarà visitabile