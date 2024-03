A terra ferito, con lo scooterone: l’automobilista fugge via e i carabinieri ora lo cercano

Santa Giusta

L’incidente nella serata di ieri

È fuggito via senza prestare soccorso ed ora i carabinieri cercano l’automobilista che ieri a tarda sera ha investito un uomo di Oristano in via Giovanni XXIII, a poche decine di metri dalla basilica di Santa Giusta.

Secondo i primi indizi l’auto investitrice è una Golf. Avrebbe urtato lo scooterone guidato da Davide Nigro, 56 anni, commerciante di Oristano. Nigro è finito a terra. I soccorritori del servizio 118 lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale San Martino di Oristano in codice rosso per un trauma cranico. Le sue condizioni nelle ore successive sono migliorate e i controlli medici hanno consentito di disporre addirittura le dimissioni.

L’automobilista alla guida dell’auto investitrice non si è fermato a soccorrerlo, ha accelerato e si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 ed i carabinieri di Oristano.

I militari ora stanno cercando di identificare l’automobilista. Al vaglio le immagini della video sorveglianza di Santa Giusta.

Mercoledì, 6 marzo 2024

Fonte: Link Oristano

