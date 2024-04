Marrubiu

Domande fino al 2 maggio

Via a Marrubiu alla procedura di domanda per il Reis, il Reddito di inclusione sociale, misura regionale volta a fornire sostegno alle famiglie in situazioni di fragilità economica.

Possono presentare domanda i nuclei familiari, anche formati da un solo componente (comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi), in cui almeno un componente sia residente in Sardegna da almeno 24 mesi. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi.

I requisiti per l’accesso al Reis comprendono un Isee non superiore a 6.000 euro, limiti specifici per il patrimonio immobiliare e mobiliare, restrizioni sull’intestazione o la disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e altro.

Le istanze possono essere spedite tramite posta elettronica certificata o email ordinaria, oppure consegnate a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Marrubiu. La scadenza è fissata per giovedì 2 maggio, entro le ore 23.59.

Il sindaco di Marrubiu Luca Corrias ha sottolineato l’importanza del Reis: “È una misura che fornisce un sostegno concreto alle famiglie della nostra comunità in difficoltà economica. Invito tutti i cittadini che possono