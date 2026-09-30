(Adnkronos) - Lutto nel mondo della televisione. È morto oggi, all'età di 100 anni, Peppino Mazzullo, la voce storica di Topo Gigio. L’attore e doppiatore messinese, come riferiscono i siti d'informazione siciliani, si è spento oggi, 30 settembre, nella sua casa di Santo Stefano di Briga, il paese del messinese dove era nato nel 1926 e dove era tornato a vivere dopo il ritiro dalle scene. Aveva compiuto 100 anni lo scorso 6 giugno.