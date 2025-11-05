E' morto Annibale Marini, ex presidente della Corte costituzionale
E' morto questa mattina a Roma a 85 anni il giurista ed ex presidente della Corte costituzionale Annibale Marini. Nato a Catanzaro il 5 dicembre 1940, già professore ordinario di Istituzioni di diritto privato, è stato eletto dal Parlamento a Palazzo della Consulta il 18 giugno 1997. Giura il 9 luglio 1997. Termina il mandato il 9 luglio 2006.
