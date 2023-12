Due auto e un furgone in un pauroso incidente sulla Statale, con un ferito

Berchidda

Traffico bloccato a lungo per i soccorsi



Un incidente stradale lungo la Statale Sassari-Olbia, stamane poco prima delle 7, ha coinvolto due auto e un furgone.

Un automobilista è stato trasportato all’ospedale di Olbia. Solo lievi ferite per gli altri occupanti delle auto.

L’incidente si è verificato al chilometro 65, in territorio di Berchidda. La dinamica non è stata ancora chiarita, ma l’impatto è stato molto violento.

La Statale 729 è rimasta chiusa per più di un’ora, prima per i soccorsi poi per la rimozione dei veicoli danneggiati nello scontro.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco e alcune ambulanze del 118.

