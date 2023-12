A Cabras nuove telecamere per la videosorveglianza: ecco dove saranno installate

Cabras

Via libera al progetto del Comune

A Cabras l’amministrazione comunale ha approvato il progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza, già attivo dal 2021 grazie a un primo investimento di 100.000 euro.

Con l’ultima delibera sono previste diverse fasi nell’aggiunta di postazioni di ripresa: tre nuove telecamere saranno piazzate all’interno del cimitero comunale e due nella piazza Don Sturzo: due zone molto frequentate e dove è stato ritenuto necessario un maggiore livello di controllo, a garanzia della sicurezza dei cittadini.

“Il potenziamento dell’impianto”, spiega il sindaco Andrea Abis, “era in programma da tempo e abbiamo lavorato per il reperimento dei fondi necessari all’acquisto della nuova strumentazione. Utilizzeremo le entrate derivanti dalle sanzioni di quest’anno”.

Il progetto per l’ampliamento del sistema è stato sottoposto all’approvazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Prevede un costo totale di quasi 14.000 euro, non solo per l’installazione delle nuove telecamere ma anche per la manutenzione straordinaria degli apparecchi in funzione nelle diverse zone dell’abitato.