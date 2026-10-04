Dramma a Pescara, pullman travolge pedone nel terminal bus: morta una donna
(Adnkronos) - Tragedia questa mattina nell’area del terminal bus a Pescara, dove una donna è morta dopo essere stata investita da un pullman extraurbano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Danilo Palestini, insieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco.
I soccorritori hanno prestato assistenza, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La polizia locale è ora impegnata nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente e nell’accertamento delle eventuali responsabilità.
Gli agenti stanno eseguendo i rilievi nell’area del terminal e hanno già acquisito le immagini disponibili, che saranno analizzate per ricostruire quanto accaduto.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it