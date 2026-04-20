Dossieraggi, inchiesta pm Roma per peculato: indagato ex vice Dis Del Deo

(Adnkronos) - C'è Giuseppe Del Deo, ex vicedirettore del Dis che ha lasciato l’incarico nell’aprile del 2025 e con un passato anche nell’Aisi, tra gli indagati dell’inchiesta della procura di Roma che ha delegato una serie di perquisizioni eseguite questa mattina dai carabinieri del Ros. L’attività, coordinata dal procuratore aggiunto Stefano Pesci con le pm Alessia Natale e Vittoria Bonfanti, riguarda l’indagine sulla ‘Squadra Fiore’, un gruppo clandestino con ex appartenenti delle forze dell'ordine accusati di confezionare dossier in cui si procede per accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy ed esercizio abusivo della professione, e il filone dello stesso procedimento in cui si procede invece per truffa e peculato a carico di ex appartenenti ai servizi. Proprio in relazione a quest’ultimo è indagato per peculato Del Deo.

Secondo l’ipotesi dei pm capitolini l’accusa riguarderebbe 5 milioni di euro per contratti stipulati dai servizi verso una società ‘amica’, la Sind, che si occupa di sistemi di riconoscimento facciale e biometrici, gestita all’epoca dei fatti da Enrico Fincati, anche lui indagato. Nel procedimento è anche indagato per truffa l’ex capo e fondatore della società Maticmind Carmine Saladino. Il contatto tra i due filoni di indagine è relativo ad alcune intercettazioni in cui appartenenti alla squadra Fiore tirano in ballo il nome di Del Deo. L’attività di perquisizione, per fatti iniziati dal 2022, ha riguardato 7 indagati.