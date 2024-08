Dopo l'incendio ad Asuni inizia la conta dei danni

L’incendio divampato ieri in località Pranu Argiolas, nelle campagne del comune di Asuni, ha messo a dura prova i mezzi e il personale del Corpo Forestale e di varie squadre di soccorso. Le fiamme, propagate rapidamente a causa delle alte temperature e del forte vento, in questi giorni hanno richiesto un intervento immediato e massiccio per evitare che il rogo potesse estendersi ulteriormente. Sul posto sono intervenuti il personale della stazione del Corpo Forestale di Samugheo e di Ales, che hanno coordinato le operazioni di contenimento e bonifica dell’area colpita. A supportare le attività a terra, sono stati mobilitati anche i mezzi aerei del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), con elicotteri provenienti dalle basi di Sorgono e il potente Super Puma dalla base di Fenosu, fondamentali per domare le fiamme in aree di difficile accesso. Oltre al Corpo forestale, è stato schierato un vasto contingente di sette squadre dell’Agenzia Forestas, provenienti dai cantieri di Samugheo, Siapiccia, Morgongiori, Ruinas, Usellus, Laconi e Neoneli. Queste

