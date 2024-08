Auto in fiamme sulla strada per Abbasanta, scatta l'allarme

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 19, un incendio ha coinvolto un’auto in transito lungo la strada statale 131 Dcn, nei pressi dello svincolo Sud per Abbasanta. La segnalazione è giunta tempestivamente alla sala operativa, attivando immediatamente l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano. All’arrivo sul posto, gli operatori del 115 hanno trovato l’auto avvolta dalle fiamme, con il fuoco che si era già esteso alla vegetazione circostante, provocando un secondo incendio che ha interessato alcuni metri quadri di terreno adiacente alla statale. Grazie alla prontezza della squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Abbasanta, l’area è stata rapidamente messa in sicurezza e le fiamme domate, evitando conseguenze più gravi. Non si registrano feriti, tuttavia, l’incidente ha causato disagi alla circolazione. Il traffico sulla strada statale 131 Dcn è rimasto bloccato per circa un’ora, provocando lunghe code e disagi agli automobilisti. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire le cause dell’incendio.

