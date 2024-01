Cabras

L’incontro al centro polifunzionale

Il Distretto rurale della Sardegna Centro Occidentale sarà presentato a cittadini e istituzioni locali, imprenditori e giornalisti, sabato prossimo, 13 gennaio, a Cabras. L’appuntamento è fissato alle 10.30 negli spazi della centro polifunzionale in via Tharros. Sarà la prima uscita pubblica dall’atto di riconoscimento ufficiale giunto nelle scorse settimane con il via libera della Regione.

Interverranno il presidente del Distretto rurale Paolo Mele e il sindaco di Cabras Andrea Abis.

Della descrizione di questi nuovi soggetti di aggregazione territoriale si occuperà la direttrice generale dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, Giuseppina Cireddu, con un intervento sul tema “Distretti rurali: i sistemi produttivi locali”, mentre delle linee programmatiche del neonato Distretto rurale parlerà invece il direttore del Gal Sinis Cristiano Deiana.

A dimostrazione di quanto siano indispensabili le relazioni tra i diversi portatori di interesse e il territorio, il direttore generale del Consorzio Uno di Oristano, Francesco Asquer, tratterà il rapporto tra “Mondo accademico e imprese”.

A definire il quadro nella sintesi politica, tra distretti rurali e istituzioni regionali, ci penserà l’assessora regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta, nel suo intervento a chiusura dei lavori. La parola passerà poi al pubblico per eventuali domande.

L’incontro si concluderà con una degustazione dei prodotti agroalimentari delle aziende del Distretto rurale.

Lunedì, 8 gennaio 2024