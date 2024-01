Oristano

L’ex governatore promuove un incontro al teatro San Martino, per l’ex viceministra, invece, appuntamento al Garau

Alessandra Todde al teatro Garau, Renato Soru al teatro San Martino. Sabato prossimo, 13 gennaio, i due candidati alle regionali del 25 febbraio interverranno a Oristano, entrambi alle ore 17.30. A separarli 300 metri di distanza, appena quattro minuti a piedi. I due incontri pubblici in città saranno l’occasione per presentare le rispettive proposte elettorali e i progetti per la Sardegna di oggi e domani.

Todde guida il campo largo trainato da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che nelle scorse ore ha visto il rientro nella coalizione dei Progressisti.

Soru, invece, è il leader della coalizione sarda, appoggiata, tra le altre, dalla lista Vota Sardigna, che vede protagonisti Sardegna Chiama Sardegna, Irs e Progres. Ma può contare anche sul sostegno del gruppo di “ribelli” del Pd che hanno dato vita ad Alternativa sarda e democratica.

Il campo largo di Todde e la coalizione sarda di Soru strizzano entrambi l’occhio agli elettori del centrosinistra, ma anche al mondo dell’autonomismo e dell’indipendentismo.

Lunedì, 8 gennaio 2024