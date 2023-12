Dopo aver atteso 30 anni, via libera al riscatto della proprietà delle case

Uras

A Uras accordo tra Comune e Area

Dopo oltre trent’anni di attesa, il Comune di Uras ha stipulato una convenzione con l’agenzia Area per l’acquisizione dei terreni comunali interessati dalla costruzione delle unità abitative di via Verdi. Questo accordo aprirà la strada al tanto atteso riscatto delle proprietà per gli abitanti degli appartamenti interessati.

Le domande da parte dei residenti potranno essere presentate a partire dal prossimo gennaio.

Il sindaco di Uras, Samuele Fenu, ha sottolineato l’importanza di questo passo avanti. “Oggi”, ha detto il primo cittadino, “celebriamo una conquista per la nostra comunità. La convenzione con Area rappresenta il frutto di un anno di impegno da parte della nostra amministrazione ed è una vittoria per coloro che hanno atteso a lungo per vedere riconosciuto il proprio diritto di proprietà. Dal gennaio 2024, inizierà una nuova fase per chi risiede in via Verdi”.

“La convenzione con Area”, ha commentato l’assessore alla Cultura Luca Schirru, “è il risultato di un dialogo costruttivo tra il Comune e l’agenzia. Ringraziamo Area per il suo impegno a trovare una soluzione che rispettasse le esigenze della comunità”.

Venerdì, 22 dicembre 2023