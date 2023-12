A Cabras e Solanas un pacco natalizio per 150 famiglie bisognose

Cabras

L’iniziativa del Comune, con il coinvolgimento delle associazioni locali

Un pacco natalizio per 150 famiglie bisognose di Cabras e Solanas. Anche quest’anno la tradizionale raccolta benefica è stata organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni di volontariato Vincenziane Sacro Cuore, Anteas Cabras e Consulta Giovanile.

Grazie alla generosità di quanti hanno donato e allo stanziamento comunale di 20.000 euro, si è riusciti a raggiungere in tutto circa 400 persone segnalate dai Servizi sociali comunali e dalle associazioni di volontariato.

I pacchi, consegnati questa mattina al market solidale del centro polivalente, contengono generi alimentari e di prima necessità, compreso il tradizionale agnello, i ravioli, il riso, la salsiccia e il formaggio. L’eccedenza a lunga conservazione è stata depositata nella sede del market solidale per incrementare le scorte che verranno distribuite durante l’anno.

Un importante supporto è arrivato dalle scuole dell’Istituto comprensivo di Cabras che, con le famiglie degli alunni e il corpo docente, hanno partecipato alla raccolta.

Grande la soddisfazione dell’assessora alle Politiche sociali Laura Celletti che ha proposto il progetto: “Nonostante il periodo di grave crisi economica che sta investendo tante famiglie, la comunità ha risposto con la consueta solidarietà che la contraddistingue. La cooperazione tra l’istituzione comunale, i cittadini, la scuola, le associazioni e la Consulta Giovani in queste occasioni esprime il meglio di sé, in pieno spirito natalizio”.

Per il sindaco Andrea Abis e l’intera amministrazione comunale si tratta di un appuntamento di carattere sociale e di particolare vicinanza ai più deboli. “L’aiuto reciproco e la solidarietà fra cittadini è lodevole per la comunità”, ha detto il primo cittadino. “Le famiglie in difficoltà economica sono purtroppo in aumento e quando, come ora sta succedendo, le decisioni politiche che vengono dall’alto non sono all’altezza delle necessità e non intervengono per tempo, le donazioni assumono un ruolo fondamentale per una realtà sociale come la nostra che richiede la massima attenzione”.

