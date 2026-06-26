Domani a Cagliari la parata per i diritti Lgbtqia+ con il Sardegna Pride - Notizie

Domani a Cagliari la marcia per i diritti Lgbtqia+ dal Parco della Musica a piazza Yenne e ritorno. È il Sardegna Pride 2026. Il via alla parata alle 17.Dopo la lettura del documento politico unitario del coordinamento, il corteo attraverserà via Bacaredda, via Sonnino, via XX Settembre, via Roma, largo Carlo Felice, piazza Yenne, nuovamente largo Carlo Felice, via Roma, via XX Settembre, via Sonnino, piazza Garibaldi, via Paoli, piazza San Benedetto e via Dante, per fare ritorno al Parco della Musica intorno alle 21.30. Un tragitto di circa sei chilometri che riporta il Pride anche in via Roma, una delle arterie più rappresentative della città.Lungo il percorso saranno disponibili fontanelle, punti di ristoro, aree di sosta e servizi accessibili, mentre le associazioni organizzatrici garantiranno supporto e assistenza per favorire la partecipazione di tutte e tutti. "La forza del disordine" è il messaggio scelto per questa edizione dedicata ad Anna Corona, storica attivista e fondatrice di AGedOCagliari.Assente la presidente della Regione Alessandra Zedda: "Sono fuori sede per motivi istituzionali - spiega dai social - Il mio affetto e la mia vicinanza sarà lì, insieme a voi. In questi giorni, dopo la morte di Mirko, ucciso dal padre a causa della sua omosessualità, questa piazza assume un peso ancora più grande. È il peso del dolore, della rabbia, ma anche di una domanda che una società civile non dovrebbe più rimandare: quanta solitudine siamo ancora disposti a lasciare attorno a chi viene respinto per quello che è? Per questo, anche se lontana, domani sarò presente con il cuore, accanto a chi attraverserà Cagliari con orgoglio e dignità. La Sardegna che vogliamo costruire è una terra in cui nessuno debba più temere la propria identità, il proprio amore,...

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