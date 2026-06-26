Domani a Cagliari la marcia per i diritti Lgbtqia+ dal Parco della Musica a piazza Yenne e ritorno. È il Sardegna Pride 2026. Il via alla parata alle 17.
Dopo la lettura del documento politico unitario
del coordinamento, il corteo attraverserà via Bacaredda, via
Sonnino, via XX Settembre, via Roma, largo Carlo Felice, piazza
Yenne, nuovamente largo Carlo Felice, via Roma, via XX Settembre,
via Sonnino, piazza Garibaldi, via Paoli, piazza San Benedetto e
via Dante, per fare ritorno al Parco della Musica intorno alle
21.30. Un tragitto di circa sei chilometri che riporta il Pride
anche in via Roma, una delle arterie più rappresentative della
città.
Lungo il percorso saranno disponibili
fontanelle, punti di ristoro, aree di sosta e servizi accessibili,
mentre le associazioni organizzatrici garantiranno supporto e
assistenza per favorire la partecipazione di tutte e tutti. "La
forza del disordine" è il messaggio scelto per questa edizione
dedicata ad Anna Corona, storica attivista e fondatrice di
AGedOCagliari.
Assente la presidente della Regione Alessandra
Zedda: "Sono fuori sede per motivi istituzionali - spiega dai
social - Il mio affetto e la mia vicinanza sarà lì, insieme a voi.
In questi giorni, dopo la morte di Mirko, ucciso dal padre a causa
della sua omosessualità, questa piazza assume un peso ancora più
grande. È il peso del dolore, della rabbia, ma anche di una domanda
che una società civile non dovrebbe più rimandare: quanta
solitudine siamo ancora disposti a lasciare attorno a chi viene
respinto per quello che è? Per questo, anche se lontana, domani
sarò presente con il cuore, accanto a chi attraverserà Cagliari con
orgoglio e dignità. La Sardegna che vogliamo costruire è una terra
in cui nessuno debba più temere la propria identità, il proprio
amore,...