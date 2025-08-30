Djokovic, nuovo infortunio? Nole supera anche il mal di schiena e vola agli ottavi degli Us Open

(Adnkronos) - Ancora qualche problema fisico per Novak Djokovic agli Us Open 2025. Il serbo, impegnato nella notte italiana tra venerdì 29 agosto e sabato 30, ha abbandonato il campo nel corso del primo set contro Cameron Norrie per un time-out medico, per poi riprendere a giocare e conquistare la qualificazione agli ottavi del torneo con il punteggio di 6-4 6-7 6-2 6-3.

Ma cos'è successo? Djokovic ha lasciato l'Arthur Ashe insieme al team nel mezzo del primo set (sul 5-4, al servizio), toccandosi la schiena e senza nascondere qualche smorfia. Dopo l'intervento dello staff, è però tornato in campo regolarmente e ha vinto il primo set contro il britannico con il punteggio di 6-4. Anche nel corso del secondo set, Djokovic ha continuato a toccarsi la zona lombare. Evidenti e continui i suggerimenti dell'angolo, che a più riprese gli ha consigliato di rilassare la zona addominale durante il gioco. Qui Nole ha ceduto con il passare dei minuti, perdendo il tie-break dopo aver sciupato tre palle break pesanti.

La risalita è iniziata nel terzo set, vint0 6-2 dall'ex numero uno del ranking Atp, per poi chiudere con il 6-3 dell'ultimo parziale. Un punteggio che vale gli ottavi contro il tedesco Lennard Struff.

Un inizio di Us Open non proprio semplice per il serbo, che aveva accusato qualche problema già nel primo turno del torneo contro Learner Tien. In quell'occasione Djokovic era apparso non al top, arrivando addirittura a tremare in campo, per poi rimettersi in sesto con il passare dei minuti.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie