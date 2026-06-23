"Dalle dimissioni protette come progetto alle dimissioni protette come sistema" è l'incontro svoltosi a Palazzo di Città sui risultati raggiunti dal progetto finanziato nell'ambito del Pnrr e sul percorso che ha portato alla costruzione di un modello strutturato e stabile di presa in carico delle persone fragili per il rientro a domicilio.
L'iniziativa ha consentito di fare il punto su
un'esperienza che, in poco più di un anno, ha dimostrato
l'efficacia dell'integrazione tra ospedale, territorio e servizi
sociali per la presa in carico integrata dei pazienti fragili.
Ssono state prese in carico complessivamente 254 persone nella
delicata fase del rientro al domicilio dopo il ricovero, con 133
attivazioni attraverso il Pnrr, superando del 6,4% il target
previsto, e 121 interventi finanziati attraverso il progetto
Ritornare a casa dimissione protetta finanziato dalla Regione
Sardegna.
La domanda registrata nel periodo aprile 2025 -
giugno 2026 è stata superiore alle attese, confermando il forte
bisogno di supporto post-dimissione. Il sistema ha potuto contare
su una programmazione complessiva di quasi 800 mila euro, derivanti
dall'integrazione tra fondi Pnrr e risorse regionali e nazionali
dedicate alle politiche sociali.
Particolarmente rilevante il ruolo svolto
dall'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari attraverso la
Direzione medica di presidio con l'Unità di valutazione ospedaliera
(Uvo-Pass), che ha contribuito all'intercettazione precoce dei
bisogni assistenziali dei pazienti fragili già durante il ricovero,
favorendo il raccordo con i servizi socio-sanitari del
territorio.
"I risultati presentati oggi dimostrano quanto
sia strategico investire nell'integrazione tra ospedale e
territorio - dichiara Alberto Mura, direttore amministrativo
dell'Aou di Sassari -Le dimissioni protette non rappresentano
soltanto un servizio aggiuntivo, ma un elemento fondamentale per
garantire continuità delle cure, appropriatezza assistenziale e una
migliore qualità di vita per i pazienti e le loro famiglie. Il
lavoro...