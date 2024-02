Oristano

Venerdì il nome del vincitore sarà svelato durante la cerimonia di premiazione

Ben 17 neodiplomati concorrono quest’anno all’assegnazione della “Borsa di Studio Antonello Pinna per Meriti Scolastici” anche noto come “Antonello Pinna Merit Award”. Il premio è promosso dallo scienziato oristanese Graziano Pinna, in memoria del fratello Antonello Pinna, scomparso prematuramente e diplomatosi al Liceo Scientifico Mariano IV.

In palio per i vincitori due borse di studio di euro 3.000 e 1000 euro, messi a disposizione da Graziano Pinna, nato a Oristano e attualmente professore associato presso la University of Illinois Chicago. Verrà anche assegnato un terzo certificato “Menzione di Merito” per eccezionali meriti scolastici.

La cerimonia di premiazione è in programma venerdì prossimo, 9 febbraio, alle 10:30, nella sala consiliare del Comune, alla presenza del sindaco di Oristano Massimiliano Sanna e di Graziano Pinna, che sarà a Oristano per la Sartiglia e ha già incontrato gli studenti per un colloquio su zoom alla fine del mese di gennaio.

La borsa di studio è un omaggio per la città di Oristano da parte di Graziano Pinna, che nel 2016 ha conseguito il premio Stella d’Argento – Oristanesi nel Mondo, promosso dal Comune di Oristano.

Provenienti da Oristano e dai paesi della provincia – tra cui Nurachi, Neoneli, Ghilarza, e Sedilo – gli studenti in lizza per il premio sono 13 ragazze e 4 ragazzi, di età compresa tra i 18 e 19 anni. Tredici provengono dal Liceo Mariano IV d’Arborea inclusa la sede distaccata di Ghilarza e quattro dal Liceo Classico De Castro. Ben 7 candidati hanno riportato un voto di maturità di 100/100 con lode e 10 di loro hanno riportato 100/100. La commissione esaminatrice ha già stilato una classifica in base ai titoli, che include la lettera di auto-presentazione, nella quale i neodiplomati hanno raccontato il proprio percorso di studi, i loro sogni e le aspirazioni professionali per il futuro.

“Decretare i vincitori degli assegni di studio è stato un compito arduo per la commissione esaminatrice visto l’altissimo livello dei candidati”, ha commentato Pinna. “Un momento importante per onorare e celebrare le nostre Promesse Sarde che si fanno avanti con tanta maturità, forza e determinazione, eccellenza scolastica e capacità di mettersi in gioco”.

La commissione esaminatrice, oltre che dal professor Graziano Pinna, è composta da tre italiani professionisti e la vincitrice della seconda edizione dell’Antonello Pinna Merit Award: Alberta Lai, Marcello Alecci, Francesca Lucaria Puggioni e Sara Cappello.

Martedì, 6 febbraio 2024