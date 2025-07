Dichiarato morto, si risveglia mezz'ora dopo: uomo salvato dalla "Sindrome di Lazzaro"

(Adnkronos) - Prima morto, poi vivo. È la clamorosa storia di uomo di 78 anni, che è stato dichiarato clinicamente deceduto dopo un infarto, salvo poi risvegliarsi mezz'ora dopo e chiamare le figlie per rassicurarle. Come riporta il Corriere di Viterbo, nella serata di venerdì l'uomo è stato colpito da un malore a Marica Velca, frazione di Tarquinia, e ha richiesto l'intervento dell'ambulanza.

Sul posto è arrivato anche un elicottero pronto a trasportare l'uomo in ospedale, ma il veicolo è rientrato nella struttura dopo che i tentativi di rianimarlo sono andati a vuoto. Dopo mezz'ora però il 78enne ha aperto gli occhi e ripreso improvvisamente conoscenza, per poi essere trasportato in ambulanza in ospedale per controlli e nuovi accertamenti.

In Paese si è subito gridati al miracolo, ma c'è una spiegazione medica per quanto accaduto. A 'salvare' l'uomo sarebbe stata la "Sindrome di Lazzaro", ovvero la rianimazione spontanea di un individuo che può seguire un arresto cardiaco.

