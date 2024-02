Cronaca Dopo la vicenda dello scorso anno sulla recita delle preghiere in classe

Dopo la vicenda dello scorso anno sulla recita delle preghiere in classe Nuovi problemi per l’insegnante Marisa Francescangeli, la docente della scuola elementare di San Vero Milis, sospesa temporaneamente la scorsa primavera per una controversa vicenda legata alla recita di preghiere a scuola. Stavolta resterà a casa per un periodo addirittura di 90 giorni e le sarà applicata una riduzione dello stipendio.

Le si contesta di aver dato due schiaffi a una studentessa: “Comportamenti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente», secondo gli organi scolastici.

L’episodio risale allo scorso mese di settembre.

La maestra si è difesa dicendo come nei suoi confronti ci sia una sorta di accanimento e riferendo di aver dato “due schiaffetti” alla bambina per farla riprendere dopo essere scappata via dall’aula, sedendosi poi a terra con gli occhi spalancati.

Argomentazioni che evidentemente non sono sembrate sufficienti ad evitare la nuova sospensione.

A San Vero Milis sono tornati gli ispettori dopo la delicata vicenda dello scorso anno con ancora la docente protagonista e che aveva destato grande clamore mediatico.

Sabato, 24 febbraio 2024

