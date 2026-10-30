L’Italia è la regina dei matrimoni di stranieri, un fenomeno che stimola tutto il comparto turistico del Paese con eventi che durano più giorni e contano milioni di arrivi e presenze. Giurarsi amore eterno nella nostra Nazione offre agli sposi provenienti da tutto il mondo un’esperienza indimenticabile tra dimore storiche e location mozzafiato, gustando ottimi cibo e vino e immergendosi in una esperienza a tutto tondo nello stile e nella cultura italiana. Il desiderio di un matrimonio made in Italy si trasforma in realtà per un numero sempre più alto di coppie, traducendosi anche in grande potenzialità di crescita economica per il nostro Paese, con un fatturato legato al Destination Wedding che lo scorso anno ha superato il miliardo di euro, registrando un aumento del 19,6% rispetto all’anno precedente con oltre 3 milioni di pernottamenti. Un’esperienza da sogno da condividere con amici e parenti per una totale immersione nella ricchezza architettonica, naturalistica, culturale e culinaria italiana. La più importante fiera B2B del settore è la BMII – Bridal & Tourism in Italy che ospita 60 buyer internazionali presso l’Hotel Cristoforo Colombo Eur di Roma, il 3 e 4 novembre, per favorire l’incontro tra domanda e offerta, incentivando l’internazionalizzazione e l’attività di incoming. Un’occasione di visibilità e opportunità di business per le imprese italiane del settore che sempre più si specializzano in ospitalità dedicata alle nozze di stranieri, enfatizzando quanto la storia e la cultura del nostro Paese può offrire.

La manifestazione giunge quest’anno alla sua 12a edizione e conferma la sua centralità strategica nei progetti di promozione e sviluppo a livello nazionale e territoriale, con più di 15mila incontri B2B realizzati fino a oggi e oltre 1000 buyer stranieri ospitati nelle diverse edizioni. BMII è un workshop dedicato all’hospitality di alta gamma che ha coinvolto e continua a coinvolgere piccole e medie imprese ed enti territoriali. Per l’edizione 2026, tra gli altri, rinnovano la propria partecipazione la Regione Lazio e la Camera di commercio Toscana Nord-Ovest Ovest (province di Lucca, Pisa e Massa-Carrara), presenti con uno spazio collettivo per dare sostegno alla competitività delle imprese turistiche del territorio, incentivando lo sviluppo e l’attrattività delle aree geografiche.

Le nozze di stranieri in Italia sono infatti delle vere e proprie esperienze e immersioni nelle italianità a tutto tondo, che spesso si estendono su più giorni, includendo eventi pre-matrimonio e post-matrimonio, escursioni e degustazioni. Una formula che favorisce la destagionalizzazione del turismo, poiché gli eventi nuziali non si limitano ai mesi estivi, e che contribuisce a promuovere non solo il territorio ma anche l'enogastronomia e l'artigianato locale. A testimonianza della ricchezza e della varietà dell'offerta italiana per le nozze, tra le realtà presenti a BMII si annoverano proposte uniche da tutto il territorio.

La Liguria si presenta ai buyer internazionali come una destinazione capace di unire paesaggio, patrimonio culturale, ospitalità ed eccellenza enogastronomica. La varietà del territorio proposta alla BMII da Meet in Liguria - consorzio che riunisce i Convention Bureau e gli operatori MICE della regione - permette di costruire proposte molto diverse tra loro, mantenendo un tratto comune: autenticità, qualità dell’esperienza e forte legame con i luoghi. Il pubblico internazionale ricerca sempre più esperienze autentiche, coinvolgenti e sostenibili. Tra gli elementi più attrattivi della Liguria rientrano la possibilità di celebrare il matrimonio affacciati sul mare, soggiornare in dimore di pregio, vivere il patrimonio storico e artistico delle città e integrare l’evento con esperienze enogastronomiche e attività legate al territorio. La combinazione tra wedding e soggiorno esperienziale rende la destinazione particolarmente adatta a eventi che coinvolgono gli ospiti per più giorni. Versatile e ricco di proposte è anche il Friuli Venezia Giulia - presente con Promo Turismo FVG - una destinazione wedding capace di offrire, in un territorio raccolto e facilmente percorribile, scenari molto diversi tra loro: il mare Adriatico, le città d’arte, i borghi, le vigne del Collio, i castelli e le dimore storiche, fino ai paesaggi della montagna.

Uno degli aspetti più apprezzati dalle coppie straniere è proprio la possibilità di costruire un matrimonio che non si esaurisce nel giorno della cerimonia, ma diventa un’esperienza da condividere con gli ospiti. Welcome dinner, degustazioni, visite alle cantine, momenti sul mare ed esperienze legate all’enogastronomia permettono di creare veri e propri wedding weekend, personalizzati in base allo stile della coppia. Particolarmente richiesti sono castelli, ville, dimore storiche, tenute immerse nei vigneti e spazi affacciati sull’Adriatico e a rendere il Friuli Venezia Giulia ancora più distintivo è la sua identità di terra di confine, dove cultura italiana, mitteleuropea e mediterranea si incontrano. Un elemento che permette di proporre agli sposi internazionali un destination wedding ricco di atmosfere diverse, mantenendo però sempre un carattere intimo, autentico e fortemente legato al luogo.

Una vera esperienza di 'slow tourism/ turismo lento', per scoprire sapori e angoli del territorio, è quella che offre The Monteleone, nel cuore dell’Umbria, che trasforma il matrimonio in un’esperienza condivisa. Un angolo ancora intimo e autentico, lontano dalle rotte più turistiche tra le colline che guardano verso la Toscana, dove il paesaggio, i piccoli borghi, le vigne, gli uliveti e le tradizioni locali diventano parte naturale del soggiorno. È la filosofia dello slow travel: arrivare, rallentare, respirare e lasciare che gli invitati non siano semplicemente ospiti di un matrimonio, ma parte di un piccolo viaggio insieme. Dalla degustazione di vino e olio alla passeggiata tra le colline, una visita a un borgo medievale, una cena sotto le stelle o semplicemente una mattina senza programmi, davanti al paesaggio umbro.

Dall’Emilia Romagna arriva un’iniziativa che valorizza Rimini come destinazione per matrimoni e unioni civili, mettendo a disposizione delle coppie luoghi iconici, servizi dedicati e un supporto organizzativo qualificato: è Rimini Wedding Destination, il progetto dedicato al settore wedding di VisitRimini, la Destination management company ufficiale della città che organizza e gestisce, su delega del Comune, la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili presso le nove case comunali designate. Location che permettono di scegliere tra atmosfere e scenari differenti, dal fascino del centro storico alla suggestione della spiaggia, senza tralasciare il forte legame della città con il cinema. E così nel racconto del Cinema Fulgor, luogo simbolo dell’immaginario felliniano, si inserisce una storia di matrimonio, che ha visto diventare set per le riprese di un film una celebrazione civile, organizzata da Rimini Wedding Destination. Nel cuore della Food Valley Italiana si trovano le ville storiche dell’Emilia, che attraversa l'Emilia-Romagna da Piacenza a Rimini, perfette per chi vuole unire l'eleganza di una location importante al piacere della buona cucina e dei prodotti del territorio. Le dimore charme sono comprese nella collezione Prestigio Collection-Wedding Experience assieme a hotel 5 stelle e 4 stelle superior, luxury B&B e resort, ognuno con la propria identità, il proprio carattere e una storia da raccontare. C'è chi sogna un matrimonio romantico in un castello rinascimentale, chi immagina una festa tra le colline e i casali, magari con una lunga tavolata all'aperto, oppure le terrazze affacciate sui tetti di Venezia, che regalano un'atmosfera davvero unica, e gli scenari delle Dolomiti, dove è la natura stessa a rendere tutto straordinario, fino ai matrimoni direttamente sulla spiaggia, con la possibilità di un suggestivo arrivo in barca.

Gli stranieri desiderano un'esperienza che vada oltre la semplice cerimonia, chiedono un evento memorabile e personalizzato, immerso nell'atmosfera unica e romantica che il Paese sa offrire: le più richieste sono location mozzafiato e uniche come ville storiche e castelli, vigneti e agriturismi, resort sul mare o sui laghi, fino a un’esperienza fiabesca in borghi medievali e giardini anche molto particolari. E' il caso del Sacro Bosco di Bomarzo, nel Lazio, un giardino manierista della metà del '500 che, oltre ad essere una realtà museale, è anche location per matrimoni (sia riti civili che simbolici) ed eventi esclusivi, con ristorante interno al Parco che permette di realizzare anche ricevimenti al chiuso. Senza snaturare l'essenza del luogo che va preservata: ogni anno vengono accettati un numero molto limitato di cerimonie di alto profilo, aggiungendo unicità all’esperienza che può essere personalizzata sulla base delle esigenze specifiche. Tra le particolarità ecco in provincia di Latina, a Pontinia, Borghetto di Stefano che si apre ora ai matrimoni con i suoi locali ristrutturati e una sorprendente location per matrimoni e altre celebrazioni: nella vecchia stalla dei Tori si trova infatti una cappella, facente parte della cappellania dell'Abazia di Fossanova, consacrata e attiva anche tutte le domeniche con la Santa Messa.

Nel cuore dei Castelli Romani, a pochi chilometri da Roma, Villa Pocci offre un’esperienza unica di Destination Wedding, immersa in uno scenario di straordinaria bellezza, con una vista mozzafiato sul Lago di Castel Gandolfo e sulla residenza estiva del Papa. Qui, il matrimonio è molto più di un semplice evento: diventa un vero e proprio viaggio nella tradizione, nell’eleganza e nello stile di vita italiano. Unisce storia, eleganza e comfort Villa Clodia a Manziana, situata ad appena un'ora da Roma, un'affascinante dimora della fine del XIX secolo che offre un contesto romantico ed esclusivo per matrimoni intimi, immersi nella splendida campagna romana e situati nelle vicinanze del Lago di Bracciano. Offre un modo intimo e autentico di vivere la Città Eterna Villa Calandra, nel cuore di Roma, un’autentica dimora Liberty, appartata rispetto ai percorsi più convenzionali, dove eleganza italiana, patrimonio storico e raffinatezza si incontrano in un’atmosfera di lusso discreto.

Da sempre conosciuta per la sua acqua e per la lunga tradizione delle cure idropiniche, Fiuggi offre un patrimonio legato alla cultura termale della città che vede gli ospiti rigenerarsi immersi nella quiete di un rigoglioso parco di castagni e tigli, nel prestigioso hotel 4 stelle Silva Splendid, dove benessere, ospitalità ed eleganza si incontrano per offrire un soggiorno indimenticabile. Fiore all'occhiello della struttura è la SilvaSpa, centro benessere di 4000 mila metri quadri, un'oasi dedicata al relax, con piscine idroterapiche riscaldate interne ed esterne, sauna, bagno turco, hammam, piscina con acqua salata, frigidarium e percorso Kneipp, oltre a un ricco menù di trattamenti estetici, rituali di benessere e massaggi pensati per rigenerare corpo e mente. Partner per i matrimoni del Silva Splendid è il Castello Teofilatto, roccaforte di Papa Bonifacio VIII, oggi struttura che ospita cerimonie al tramonto, banchetti a lume di candela nel cortile e ricevimenti sotto un cielo stellato, accogliendo fino a 250 ospiti all'interno di un complesso di 2.000 mq. Per chi desidera unire l’autenticità della campagna con la bellezza di un matrimonio vero e sostenibile, nella Sabina c’è Il Bosco dei Sabini, con la sua accoglienza rurale e la linea esclusiva di Agri-Bomboniere sostenibili con orcetti in ceramica di Castelli dipinti a mano.

Si definisce invece Urban Resort L’Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici, che festeggia quest’anno 50 anni di esperienza aprendo le sue porte anche alla Wedding Experience attraverso BMII, inaugurando una nuova Ballroom ideale per celebrazioni fuori dagli schemi, mantenendo tutti i dettagli di un ricevimento in perfetto stile italiano. Indispensabile, e molto apprezzato dagli stranieri, il Mixology Corner. Roma e le città d’arte certo mantengono il loro fascino e molto richieste sono strutture recettive dall’effetto 'wow': tesoro e punto di forza del dell’Hotel Atlante Star****S è proprio il roof garden con ristorante panoramico Les Etoiles e la terrazza che si snoda su tre livelli, agli ultimi piani della struttura offrendo una vista davvero mozzafiato ed unica su tutta Roma e la Basilica di San Pietro, che sembra così vicina da poterla toccare con le dita. Un'esperienza indimenticabile che incanta gli stranieri, felici di festeggiare il proprio matrimonio avvolti dalla magia della Città Eterna. Una scena da film.

Situata ai piedi del suggestivo Parco Nazionale del Matese, lungo la catena montuosa tra Campania e Molise, la Conchiglia Wedding and Events è una realtà consolidata che ha saputo evolversi nel tempo, proponendo agli ospiti stranieri un’accoglienza moderna, flessibile e altamente personalizzata. Tra le formule più amate c'è il matrimonio itinerante, che si evolve e cambia durante lo svolgimento: come quando da un classico e raffinato matrimonio tradizionale, il servizio dei secondi piatti si sposta nel parco, in un vivace party country con musica dal vivo, allestimento a tema e postazioni gastronomiche dedicate. Nel cuore della Puglia, Tenuta Monacelle è una location ricca di fascino, dove l'autenticità della tradizione pugliese incontra la bellezza senza tempo della campagna mediterranea. Circondata da ulivi e querce secolari, antichi trulli in pietra e paesaggi suggestivi, offre agli sposi una cornice unica per celebrare il loro amore. Tra le esperienze più amate dalle coppie ci sono le cerimonie civili e simboliche all'aperto, le romantiche cene sotto le stelle, i menù ispirati alla tradizione gastronomica pugliese e i vini del territorio. Novità in apertura per la stagione dei matrimoni 2027 è la Masseria Petrajanca è una nuova dimora nel Salento: nata dal recupero della storica Masseria Pagliarone dei primi del Novecento - un tempo microcosmo autosufficiente con casa padronale, stalle e alloggi - la struttura conserva oggi volte a stella, pietra leccese e muretti a secco tra gli ulivi, a pochi minuti da Lecce. La masseria è pensata per un uso esclusivo e intimo, ideale per un massimo di quaranta-cinquanta ospiti al banchetto e dotata di undici camere tra suite e superior, offre esperienze molto apprezzate dalle coppie come pizza party tra gli ulivi e relax a bordo delle tre piscine. Gli stranieri amano la pietra a vista e le tradizioni rurali contemporanee, mentre gli italiani preferiscono la cucina d'autore; l'esperienza si completa con cooking class di cucina tipica e serate di pizzica.