(Adnkronos) - 'Doc - Nelle tue mani 4' ha vinto la prima serata di ieri, 29 ottobre, con il 24,7% di share. La fiction di Rai1 con Luca Argentero ha incollato allo schermo 3.936.000 spettatori. Su Canale 5, il serial turco 'Tutto per la mia famiglia' è stato seguito da 1.609.000 spettatori, pari all'11,2% di share, mentre su Italia 1 'Le Iene' ha totalizzato 973.000 spettatori e l'8%.

Su Rai2, 'Ore 14 Sera' ha radunato 859.000 spettatori, con il 6,2% di share, mentre su Rai3 'Splendida Cornice' ha ottenuto 841.000 spettatori e il 5,6%. Su La7 'Piazzapulita' è stato visto da 761.000 spettatori, pari al 5,8%.

Su Rete 4 'Dritto e Rovescio' ha registrato 750.000 spettatori e il 6% di share. Sul Nove 'Comedy Match' ha interessato 443.000 spettatori con il 2,7%. Infine, su Tv8 il film 'The Equalizer 3 – Senza tregua' ha intrattenuto 391.000 spettatori, pari al 2,4%.

Nella fascia dell'access prime time, su Rai1 'Cinque Minuti' ha conquistato 4.011.000 spettatori e il 21% di share, mentre da 'Affari Tuoi', che ha raggiunto 4.617.000 spettatori e il 23,5%. Su Canale 5, 'La Ruota della Fortuna' ha raccolto 4.101.000 spettatori e il 20,9%.