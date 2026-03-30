De Pascale confermato alla guida della Camera di commercio di Cagliari-Oristano - Notizie

Si è insediato oggi, nella sala consiliare di Largo Carlo Felice a Cagliari, il nuovo Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano.

L'organismo, che resterà in carica per il quinquennio 2026-2031, è stato costituito con decreto della Presidente della Regione n.19 del 10 marzo 2026. L'ordine del giorno della seduta prevedeva, come primo atto formale, l'elezione del nuovo presidente dell'Ente camerale: è stato confermato alla guida della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano Maurizio De Pascale.

Il nuovo Consiglio è composto da 25 consiglieri, in rappresentanza dei settori produttivi, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei consumatori e dei liberi professionisti. La composizione garantisce una copertura capillare delle realtà imprenditoriali della Città Metropolitana di Cagliari e delle province del Medio Campidano, del Sulcis Iglesiente e di Oristano.

Agricoltura: Luca Saba, Michela Dessì, Giorgio Efisio Demurtas. Artigianato: Elisa Sedda, Antonello Pintore.

Industria: Maurizio de Pascale, Francesca Argiolas, Sebastiano Mereu. Commercio: Salvatore Ferdinando Faedda, Maura Vulpiani, Ernesto Leonori, Giovanni Filippino, Milena Zara. Cooperazione: Katia Maria Dessì. Turismo: Marco Medda, Luigi Biggio. Trasporti e Spedizioni: Antonello Argiolas. Servizi alle Imprese, Credito e Assicurazioni: Vitangelo Tizzano, Cristiana Vinci, Stefano Sulis, Marco Mainas. Altri Settori: Emanuele Frongia.

Sindacati: Cristiano Ardau. Consumatori: Simone Girau. Liberi Professionisti: Gaetano Attilio Nastasi.

Il nuovo Consiglio, che si riunirà il 15 aprile per l'elezione della nuova Giunta camerale, raccoglie il testimone in un momento cruciale per l'economia dell'Isola, con l'obiettivo di sostenere la competitività delle imprese e favorire lo sviluppo sostenibile del territorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere...

Leggi tutto su Ansa Sardegna