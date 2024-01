Danneggia una porta della scuola e ruba merendine: ripreso dalle telecamere

Villamassargia

Un uomo identificato e denunciato dai carabinieri

Un disoccupato di 47 anni di Decimomannu è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento in una scuola e per furto aggravato dai distributori automatici dell’istituto. Lo accusano le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza.

L’uomo, domiciliato nella comunità San Lorenzo di Villamassargia, era stato affidato in prova ai servizi sociali.

I carabinieri lo ritengono responsabile del danneggiamento di una porta antipanico dell’Istituto professionale per l’agricoltura di Villamassargia. Dopo essere entrato nella scuola, qualcuno aveva forzato i distributori automatici di merende e bevande che si trovano all’interno dei locali.

Martedì, 9 gennaio 2024

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviare alla Redazione di Linkoristano un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

commenta

Fonte: Link Oristano