Dai vigili del fuoco 40 interventi per il vento che butta giù alberi e pali elettrici e danneggia un campanile

Nuoro

Situazione di emergenza

Sono diversi gli alberi sradicati e i rami spezzati dal forte vento che ha colpito Nuoro e provincia. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte.

In totale i vigili del fuoco hanno eseguito circa 40 interventi.

Le richieste di soccorso sono arrivate soprattutto dalla città, con alberi, rami e pali elettrici caduti per strada, ma anche infissi pericolanti.

In via Monsignor Cogoni, per esempio, un albero è venuto giù e ha colpito in maniera lieve un’auto in sosta.

Disagi sono stati segnalati anche a Budoni, Siniscola e Orosei.

A Orune, infine, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per la messa in sicurezza del campanile della chiesa di Santa Maria Maggiore.